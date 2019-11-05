Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
В городской Госавтоинспекции обеспокоились участившимися по вечерам ДТП в Брянске. С начала года полицейские зарегистрировали 108 ночных автоаварий, в которых 13 человек погибли и 132 получили травмы.
- Чаще в темноте стали сбивать пешеходов, - утверждают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску. - В этом году был 51 такой случай. Это на 13,3 процента больше, чем в прошлом году. В этих ДТП 3 человека погибли и 49 получили травмы.
В Госавтоинспекции напоминают брянцам: соблюдайте Правила дорожного движения, используйте световозвращающие элементы.
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ИСТОЧНИК KP.RU