2019-11-05T14:20:14+03:00
Общество

Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам

Полицейские просят горожан соблюдать Правила дорожного движения
Мария Дедкова
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С начала года полицейские зарегистрировали 108 ночных автоаварий, в которых 13 человек погибли и 132 получили травмы.С начала года полицейские зарегистрировали 108 ночных автоаварий, в которых 13 человек погибли и 132 получили травмы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городской Госавтоинспекции обеспокоились участившимися по вечерам ДТП в Брянске. С начала года полицейские зарегистрировали 108 ночных автоаварий, в которых 13 человек погибли и 132 получили травмы.

- Чаще в темноте стали сбивать пешеходов, - утверждают в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску. - В этом году был 51 такой случай. Это на 13,3 процента больше, чем в прошлом году. В этих ДТП 3 человека погибли и 49 получили травмы.

В Госавтоинспекции напоминают брянцам: соблюдайте Правила дорожного движения, используйте световозвращающие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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