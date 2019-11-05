2019-11-05T14:00:47+03:00
Происшествия

Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище

Пропажу заметили только через несколько месяцев
Елена РАКОВА
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Тяжелую ограду брянец вывозил с кладбища три дня.Тяжелую ограду брянец вывозил с кладбища три дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителя дятьковского поселка Любохна обвиняют в краже чугунной ограды с кладбища. Пропажу заметили спустя несколько несколько месяцев после похищения, когда 66-летняя жительница поселка решила навестить захоронение своих родственников.

- На кладбище женщина не была с лета, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Придя на место, она увидела, что большая часть чугунного ограждения вокруг могил отсутствует. Женщина поспешила заявить о краже в полицию.

Через трое суток оперативники задержали подозреваемого в краже. им оказался уже судимый 21-летний житель Любохны.

На допросе парень рассказал, что еще летом разбирал и вывозил тяжелое ограждение по частям в течение трех дней. А потом сдал его в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный кражей, оценили в семь тысяч рублей. Злоумышленник обязался возместить его в ближайшее время.

Однако это не спасет его от уголовного преследования. Молодого человека обвинили в краже. теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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