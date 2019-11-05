2019-11-05T13:18:29+03:00
Общество

В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"

Елена РАКОВА
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Новый детский сад открыли 5 ноября.Новый детский сад открыли 5 ноября.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В микрорайоне "Флотский", что в Бежицком районе Брянска, открылся новый детский сад "Жар-птица".

Как говорят в пресс-службе правительства Брянской области, в этом дошкольном учреждении есть бассейн, кабинет робототехники и лего-конструирования, кабинет психолога и комната психологической разгрузки, студия рисования песком, кабинеты дефектологов и логопедов, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок.

В группах сада разместили интерактивное оборудование: комплекс "умный пол", интерактивные доски, столы, кубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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