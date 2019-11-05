Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
В Брянском городском Совете прошло заседание оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям по вопросу обсуждения проекта решения депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав города Брянска».
Глава города Брянска Марина Дбар проинформировала депутатов городского Совета, что по федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу города и Положению о публичных слушаниях, любые изменения и дополнения в Устав Брянска не могут быть внесены без обсуждения на публичных слушаниях.
На основании этого депутаты горсовета приняли решение назначить публичные слушания на 18 ноября 2019 года. Вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска» будет рассмотрен в 11.00 ГДК культуры Советского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU