2019-11-05T11:54:44+03:00
Общество

БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В музее БМЗ всех желающих ждут 6 ноября в 17 часов 30 минут.В музее БМЗ всех желающих ждут 6 ноября в 17 часов 30 минут.
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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») предлагает жителям города оказаться «За кулисами завода». Творческий вечер с таким названием пройдет в заводском музее в среду, 6 ноября, в рамках общероссийской акции «Ночь искусств» и будет приурочен к Году театра в России.

Гости предприятия увидят театрализованные представления литературного клуба БГТУ «Экватор» и совета молодежи БМЗ, узнают историю заводской театральной студии, станут участниками мастер-классов, проверят эрудицию в тематических конкурсах и викторинах. Для самых маленьких будут организованы пальчиковый театр и занимательные игры. В специальных фотозонах можно будет «примерить» на себя разные образы с использованием театральных атрибутов.

В музее БМЗ всех желающих ждут в 17 часов 30 минут. Группа для входа на завод начнет формироваться на первых проходных (ул. Ульянова, д. 26) в 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Дети допускаются в сопровождении взрослых, достигшие 14 лет – по паспорту.

Справки по телефонам: 68-78-18, 36-04-24, 8-906-502-04-04 (6+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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