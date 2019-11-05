Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет
Портал «Наприем.инфо» дал сбой
Изменить размер текста:
Жители Брянской области пожаловались на невозможность записи к врачу через интернет. Портал «Наприем.инфо» не работал 4 ноября и утром 5 ноября.
- Специалисты уже занимаются устранением проблем, - говорят в департаменте здравоохранения Брянской области. - В ближайшее время работа сайта будет восстановлена. Записаться к врачу можно через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Приносим извинения за временные неудобства.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU