2019-11-05T11:36:09+03:00
Общество

Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет

Портал «Наприем.инфо» дал сбой
Мария Дедкова
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Жители Брянской области пожаловались на невозможность записи к врачу через интернет. Портал «Наприем.инфо» не работал 4 ноября и утром 5 ноября.

- Специалисты уже занимаются устранением проблем, - говорят в департаменте здравоохранения Брянской области. - В ближайшее время работа сайта будет восстановлена. Записаться к врачу можно через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Приносим извинения за временные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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