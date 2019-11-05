Прокуратура потребовала поставить на "зебрах" возле школ в Сураже пешеходные светофоры

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-05T11:35:48+03:00

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Школы в Сураже не оборудованы пешеходными светофорами. Выяснилось это время проверки безопасности дорожного движения у образовательных учреждений.

- Чтобы обезопасить детей по дороге в школы, прокурор подал иски в Суражский районный суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В них он потребовал обязать администрацию района обустроить пешеходные переходы возле образовательных учреждений светофорами типа Т-7 в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения,

Суд требования прокурора удовлетворил и обязал районную администрацию обустроить пешеходные переходы возле учреждений образования светофорами. Решения пока не вступили в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU