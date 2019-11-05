2019-11-05T11:14:14+03:00
Общество

Жителей клинцовского села заставляли платить за несуществующую воду

К домам селян даже не подведен водопровод
Елена РАКОВА
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От брянцев требовали платить за несуществующую коммунальную услугу.От брянцев требовали платить за несуществующую коммунальную услугу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С жителей улиц Советской и Заречной, что в селе Смотрова Буда в Клинцовском районе, брали деньги за несуществующую воду. Нарушение обнаружили во время прокурорской проверки МУП "ЖКХ Клинцовского района".

- Жильцам этих двух улиц начисляли плату за пользование коммунальной услугой "холодная вода", - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом к их домам не был подведен центральный водопровод. А с жильцами не заключены договоры о предоставлении данной коммунальной услуги через водоразборную колонку.

Прокурор потребовал от директора МУП "ЖКХ Клинцовского района" устранить нарушения. Пока решение по этом делу не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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