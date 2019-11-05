Работы двух жительниц Брянска выставили в Третьяковской галерее
Две жительницы Брянска стали участницами выставки в Третьяковской галерее. Валерия Маркина и Мария Абрамова победили в благотворительном проекте «Поколение М».
Его участниками стали ребята от 11 до 18 лет, сообщают организаторы. Дети бесплатно учились изобразительному искусству и создавали свои работы.
На финальную выставку выбрали 19 победителей. Они представили свои картины на выставку, которая будет работать целый месяц в здании Новой Третьяковки.
А это - Валерии Маркиной. Фото: ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
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ИСТОЧНИК KP.RU