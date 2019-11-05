2019-11-05T11:11:21+03:00
Звезды

Работы двух жительниц Брянска выставили в Третьяковской галерее

Юные художницы стали участницами благотворительного проекта
Мария Дедкова
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Это работа Марии Абрамовой. Фото: ПАО «Мобильные ТелеСистемы»Это работа Марии Абрамовой. Фото: ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
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Две жительницы Брянска стали участницами выставки в Третьяковской галерее. Валерия Маркина и Мария Абрамова победили в благотворительном проекте «Поколение М».

Его участниками стали ребята от 11 до 18 лет, сообщают организаторы. Дети бесплатно учились изобразительному искусству и создавали свои работы.

На финальную выставку выбрали 19 победителей. Они представили свои картины на выставку, которая будет работать целый месяц в здании Новой Третьяковки.

А это - Валерии Маркиной. Фото: ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

А это - Валерии Маркиной. Фото: ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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