В Унече открылся виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-05T10:46:07+03:00

Он стал самым крупным в регионе

Изменить размер текста: A A

В Унече в отремонтированном здании клуба имени 1 Мая открылся первый в районе виртуальный концертный зал. Его создали в рамках проекта Минкультуры. С помощью такого зала жители брянской глубинки смогут увидеть и услышать концерты самых известных российских и зарубежных коллективов и солистов.

Поздравляя жителей Унечского района с открытием зала , заместитель губернатора Владимир Оборотов отметил, что виртуальный концертный зал в Унече — один из первых в области и самый большой, размер экрана составляет 24 квадратных метра. Он оснащен высокопрофессиональной современной техникой и позволяет сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах

Владимир Оборотов поздравил всех присутствующих, с Днем народного единства и пожелал успехов каждому жителю и процветания району в целом.

В день открытия в новом зале жители Унечи посмотрели трансляцию выступления ансамбля «Березка», из концертного зала имени Петра Чайковского.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU