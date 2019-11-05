Главный брянский полицейский Владислав Толкунов стал генерал-майором
Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов получил повышение. Приказ о присвоении ему звания генерал-майор подписал президент страны 4 ноября.
Напомним, брянскую полицию Владислав Толкунов возглавил в ноябре прошлого года. До этого он работал заместителем министра и начальником полиции МВД по Республике Мордовия.
Владислав Толкунов родился в 1975 году в Мордовии. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В правоохранительных органах служит с 1997 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU