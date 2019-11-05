Главный брянский полицейский Владислав Толкунов стал генерал-майором

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-05T10:16:59+03:00

Брянскую полицию Владислав Толкунов возглавил в ноябре прошлого года. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов получил повышение. Приказ о присвоении ему звания генерал-майор подписал президент страны 4 ноября.

Напомним, брянскую полицию Владислав Толкунов возглавил в ноябре прошлого года. До этого он работал заместителем министра и начальником полиции МВД по Республике Мордовия.

Владислав Толкунов родился в 1975 году в Мордовии. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В правоохранительных органах служит с 1997 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU