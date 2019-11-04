2019-11-04T17:57:01+03:00
Общество

Во вторник воздух на Брянщине прогреется до плюс 15 градусов

Местами возможен туман
Елена РАКОВА
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Во вторник порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Во вторник порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 5 ноября, в Брянской области облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. А ночью, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, возможен туман.

Ветер будет дуть южный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 - 15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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