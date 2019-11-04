В Брянске прошел турнир по настольным спортивным играм

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-04T15:52:42+03:00

Спортсмены играли в настольные игры народов мира.

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В понедельник, 4 ноября, в спортивно-оздоровительном комплексе "Брянск" прошел второй открытый турнир по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями.

- Соревнования приурочили ко Дню народного единства,- говорят в пресс-службе Брянского городского совета народных депутатов.

Участниками турнира стали представители брянских отделений всероссийского общества инвалидов и общества глухих, участники физкультурно-спортивного клуба "Пересвет" и центра реабилитации инвалидов, подопечные дарковичского дома-интерната и супоневской школы-интерната - всего девять команд.

Спортсмены соревновались в настольных играх народов мира таких как новус, настольный шаффлборд, джакколо, карром и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU