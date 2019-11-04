Брянский пловец Илья Бородин стал серебряным призером этапа кубка мира

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-04T12:39:33+03:00

Илья Бородин уступил две секунды Патрику Стаберу из Австрии. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области

16-летний спортсмен стал вторым на дистанции 400 метров

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Брянский спортсмен Илья Бородин привезет домой серебряную медаль с шестого этапа кубка мира по плаванию. Соревнования проходили в Казани с 1 по 3 ноября.

Брянский пловец оказался вторым на дистанции в 400 метров. Его время составило 4 минуты и 18,74 секунды. Илья Бородин уступил две секунды Патрику Стаберу из Австрии, сообщают в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Напомним, в августе 16-летний спортсмен побил рекорд России. 400 метров он проплыл за 4 минуты и 12,95 секунды.

Илья занимается плаванием в спортивной школе «Дельфин» под руководством тренера Марины Свистак.

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ИСТОЧНИК KP.RU