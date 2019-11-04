В брянском гипермаркете на улице Ульянова задержали вора
23-летний парень пытался вынести продукты
Изменить размер текста:
В Брянске в гипермаркете задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из "Линии", которая расположена на улице Ульянова. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что злоумышленник пытался вынести продукты, не заплатив.
- Подозреваемым оказался 23-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Его для дальнейшего разбирательства отвезли в отдел полиции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU