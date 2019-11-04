2019-11-04T14:03:40+03:00
Общество

В брянском гипермаркете на улице Ульянова задержали вора

23-летний парень пытался вынести продукты
Мария Дедкова
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В Брянске в гипермаркете задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из "Линии", которая расположена на улице Ульянова. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что злоумышленник пытался вынести продукты, не заплатив.

- Подозреваемым оказался 23-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Его для дальнейшего разбирательства отвезли в отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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