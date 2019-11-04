2019-11-04T12:02:50+03:00
Общество

В Брянске автобусы №25 будут ходить чаще

Интервал движения сократили по выходным
Мария Дедкова
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Со 2 ноября на маршрут будут выходить не 12, а 18 машин.Со 2 ноября на маршрут будут выходить не 12, а 18 машин.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске автобусы №25 по выходных будут ходить чаще. Со 2 ноября на маршрут будут выходить не 12, а 18 машин.

Соответственно сократиться интервал движения с 13 минут до 8-11 минут, сообщают в группе "Брянский автобус".

Напомним, по будням по городу ездят 20 автобусов №25 и интервал в часы-пик составляет 7-9 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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