Брянский дзюдоист Юрий Божа завоевал бронзовую медаль на молодежном первенстве Европы
Уроженец Брянской области Юрий Божа занял третьем место на молодежном первенстве Европы.
Соревнования, на которых так удачно выступил наш земляк, проходили с 1 по 3 ноября в Ижевске.
Юрий Божа выступал в весовой категории до 90 килограммов.
Спортсмен стартовал с победы над представителем Израиля. Затем Юрий Божа попал в четвертьфинал к голландцу. В полуфинале наш земляк уступил немецкому дзюдоисту.
В схватке за «бронзу» Юрий Божа одолел соперника из Беларуси, сообщают на сайте федерации дзюдо России.
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ИСТОЧНИК KP.RU