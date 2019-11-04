2019-11-04T11:09:01+03:00
Спорт

Брянский дзюдоист Юрий Божа завоевал бронзовую медаль на молодежном первенстве Европы

Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Ижевске
Мария Дедкова
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Брянский спортсмен оказался сильнее в схватке за третье место.Брянский спортсмен оказался сильнее в схватке за третье место.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Уроженец Брянской области Юрий Божа занял третьем место на молодежном первенстве Европы.

Соревнования, на которых так удачно выступил наш земляк, проходили с 1 по 3 ноября в Ижевске.

Юрий Божа выступал в весовой категории до 90 килограммов.

Спортсмен стартовал с победы над представителем Израиля. Затем Юрий Божа попал в четвертьфинал к голландцу. В полуфинале наш земляк уступил немецкому дзюдоисту.

В схватке за «бронзу» Юрий Божа одолел соперника из Беларуси, сообщают на сайте федерации дзюдо России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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