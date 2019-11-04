В Брянске на набережной установили светофор
В Брянске на набережной установили светофор с кнопкой. Его фотографии опубликовали в соцсетях. Теперь пешеходы смогут безопасно перейти шестиполосную дорогу. Довольны новинкой остались и автомобилисты.
К слову, светофор на набережной установили в рамках ремонта дороги по улице Калинина.
Напомним, в этом году дорожники благоустраивают участок от улицы Пионерской до улицы Комарова. Это 3 630 метров. По контракту здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят пешеходные ограждения и дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят остановки и заменят освещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU