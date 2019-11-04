В Карачевском районе автомобилистка сбила пенсионера на велосипеде
Пожилой мужчина поранил голову
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На дороге под Карачевом 3 ноября произошло ДТП. Около 16.00 здесь автомобилистка сбила пенсионера на велосипеде.
- По предварительной информации, 34-летняя водитель ВАЗа-21150 двигалась по главной дороге, -рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.- На перекрестке она столкнулась с выехавшим со второстепенной дороги 73-летним велосипедистом.
В ДТП пожилой мужчина поранил голову.
Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU