В Карачевском районе автомобилистка сбила пенсионера на велосипеде

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-04T09:53:14+03:00

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На дороге под Карачевом 3 ноября произошло ДТП. Около 16.00 здесь автомобилистка сбила пенсионера на велосипеде.

- По предварительной информации, 34-летняя водитель ВАЗа-21150 двигалась по главной дороге, -рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.- На перекрестке она столкнулась с выехавшим со второстепенной дороги 73-летним велосипедистом.

В ДТП пожилой мужчина поранил голову.

Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU