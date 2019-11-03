Двое брянцев обчистили продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-03T18:17:57+03:00

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Двух брянцев 41-летнюю женщину и 46-летнего мужчину подозревают в грабеже из магазина. Их задержали сотрудники Росгвардии во время патрулирования городских улиц. За несколько минут до этого в торговой точке сработала кнопка тревожной сигнализации.

- По полученным предварительным данным, мужчина и женщина похитили товар из магазина и попытались скрыться, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога», обнаружили и задержали беглецов. Их передали для дальнейшего разбирательства в дежурную часть.

По факту грабежа идет проверка

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ИСТОЧНИК KP.RU