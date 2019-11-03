В Брянске с поличным задержали магазинного вора
Магазинного вора задержали в Бежицком районе Брянска сотрудники Росгвардии. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из торговой точки, расположенной на улице Ульянова. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что неизвестный похитил товары и попытался скрыться.
- О случившемся сотрудники Росгвардии сообщили в дежурную часть полиции, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - А сами начали искать подозреваемого. Спустя несколько обнаружили и задержали - уже судимого 26 – летнего жителя Брянска.
Оперативники обнаружили у задержанного похищенный товар. Для дальнейшего разбирательства брянца передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU