Брянские градоначальники проведут личный прием в ноябре
В ноябре заместители главы Брянской городской администрации проведут личный прием. Записываться на встречи, которые начнутся в 14.00, нужно заранее, сообщают в пресс-службе мэрии.
14 ноября брянецев примет первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха (запись по телефону 74-17-65).
19 ноября — заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков (запись по телефону 66-37-07).
20 ноября прием проведет заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам транспорта Николай Голубокий (запись по телефону 74-10-78).
21 ноября горожан выслушает заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам строительства Андрей Абрамов (запись по телефону 74-47-30).
26 ноября прием проведет Антон Вербицкий (записаться на прием можно по телефону 66-33-24).
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ИСТОЧНИК KP.RU