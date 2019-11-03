Брянские градоначальники проведут личный прием в ноябре

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-03T12:57:28+03:00

Записываться на встречи нужно заранее

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В ноябре заместители главы Брянской городской администрации проведут личный прием. Записываться на встречи, которые начнутся в 14.00, нужно заранее, сообщают в пресс-службе мэрии.

14 ноября брянецев примет первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха (запись по телефону 74-17-65).

19 ноября — заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков (запись по телефону 66-37-07).

20 ноября прием проведет заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам транспорта Николай Голубокий (запись по телефону 74-10-78).

21 ноября горожан выслушает заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам строительства Андрей Абрамов (запись по телефону 74-47-30).

26 ноября прием проведет Антон Вербицкий (записаться на прием можно по телефону 66-33-24).

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ИСТОЧНИК KP.RU