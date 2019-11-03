В Мглинском районе водитель легковушки врезался в корову и сбил пастухов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-03T11:06:33+03:00

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Водитель иномарки врезался в корову и сбил двух пастухов в Мглинском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 18.46 на 18 километре автодороги "Унеча-Мглин".

- По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Шкода Октавиа" ехал со стороны Мглина в сторону Унечи сбил коровы, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - От удара машину отбросило на правую обочину, где находились двое пастухов: 64-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.

У мужчины диагностировали ушибленную рану шеи. У женщины - закрытый перелом верхней трети левого локтя, ушибленная рана левого колена. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU