В Брянске столкнулись два микроавтобуса

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-03T10:47:10+03:00

В ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей

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Два микроавтобуса столкнулись в Фокинском районе. ДТП произошло около 14.00 в субботу, 3 ноября на проспекте Московском. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Ситроен Боксер" ехал со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Калинина.

- Автомобилист не учел безопасную дистанцию и столкнулся с "Пежо Боксер", ехавшим впереди, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - В автоаварии пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля "Ситроен".

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшей ушиб поясницы, правого предплечья, правого тазобедренного сустава. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU