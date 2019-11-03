2019-11-03T09:26:45+03:00
Происшествия

В Красногорском районе ночью сгорела пилорама

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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На тушение подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.На тушение подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Ночью в воскресенье, 3 ноября, в Красногорском районе сгорела пилорама. Сообщение о возгорании в поселке Селец поступило дежурному МЧС 23.45 2 ноября. о

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №27, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Подразделения прибыли к месту вызова в 23.55. И обнаружили что пилорама полностью объята пламенем.

На тушение подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы. В 00.10 распространение огня удалось остановить. В 00.47 пожар полностью потушили.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Ночью в воскресенье, 3 ноября, в Красногорском районе сгорела пилорама. Сообщение о возгорании в поселке Селец поступило дежурному МЧС 23.45 2 ноября. о

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №27, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Подразделения прибыли к месту вызова в 23.55. И обнаружили что пилорама полностью объята пламенем.

На тушение подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы. В 00.10 распространение огня удалось остановить. В 00.47 пожар полностью потушили.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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