3 ноября брянцев ждет дождь
Воздух прогреется до семи градусов тепла
3 ноября встретит жителей Брянщины дождем.Фото: Елена РАКОВА
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В воскресенье,3 ноября, в Брянской области будет облачно. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Подует южный ветер со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс семи.
Таковы данные о погоде ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на местных синоптиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU