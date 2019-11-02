2019-11-02T22:06:55+03:00
Общество

3 ноября брянцев ждет дождь

Воздух прогреется до семи градусов тепла
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3 ноября встретит жителей Брянщины дождем.3 ноября встретит жителей Брянщины дождем.Фото: Елена РАКОВА
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В воскресенье,3 ноября, в Брянской области будет облачно. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.

Подует южный ветер со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс семи.

Таковы данные о погоде ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на местных синоптиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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