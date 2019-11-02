Брянское «Динамо»на выезде обыграло московское «Строгино»

2 Нояб. 21:50 2019-11-02T21:52:45+03:00

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Брянское «Динамо» на выезде одержало победу над московским «Строгино». Матч проходил 2 ноября.

Счет сине-белые открыли уже на 14 минуте. Автором гола стал Алексей Сапаев. Второй мяч не заставил себя ждать, его через девять минут в ворота соперников отправил Валерий Сорокин.

Соперники ничем не сумели ответить брянцам ни в первом тайме, ни во втором.

Итог встречи - 2:0 в пользу «Динамо».

Напомним, брянская команда находится на первом месте турнирной таблицы с 38 очками. Из 16 игр футболисты одержали 12 побед, сыграли две ничьих и дважды проиграли.

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ИСТОЧНИК KP.RU