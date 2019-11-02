В Брянске на улице Чкалова сбили пенсионерку
В Брянске на улице Чкалова на "зебре" сбили пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 1 ноября, около 7.40.
По предварительной информации, 75-летняя пенсионерка угодила под колеса легковой машины, когда переходила дорогу. В это время 40-летний водитель ВАЗа-21150 ехал в сторону проспекта Московского и не затормозил.
В ДТП пожилая женщина получила перелом позвонков и ушибла бедро, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Пострадавшую госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU