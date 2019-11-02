2019-11-02T15:09:41+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Чкалова сбили пенсионерку

Пожилая женщина получила перелом позвонков
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В Брянске на улице Чкалова на "зебре" сбили пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 1 ноября, около 7.40.

По предварительной информации, 75-летняя пенсионерка угодила под колеса легковой машины, когда переходила дорогу. В это время 40-летний водитель ВАЗа-21150 ехал в сторону проспекта Московского и не затормозил.

В ДТП пожилая женщина получила перелом позвонков и ушибла бедро, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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