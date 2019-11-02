2019-11-02T13:16:15+03:00
Общество

Брянский маршрутчик высадил ребенка из-за нежелания ехать до конечной

Обращение в горадминистрацию написала мама школьника
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Жительница Брянска потребовала наказать водителя маршрутки.Жительница Брянска потребовала наказать водителя маршрутки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске рассказали о маршрутчике, который высадил школьника из-за нежелания ехать до конечной. О случившемся рассказала мама ребенка. Она написала обращение в горадминистрацию.

Судя по словам горожанки, вечером 1 ноября водитель маршрутного такси №211 высадил школьника на остановке "поселок Путевка" и сказал, что дальше не поедет. До остановки "улица Тургенева" в поселке Кузьмино ребенку пришлось идти по трассе.

По словам мамы мальчика, такие ситуации происходят нередко. Женщина требует разобраться в произошедшем.

Напомним, похожая ситуация произошла в автобусе в Фокинском районе. Тогда в отделе по транспорту горадминистрации пообещали найти и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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