Для брянских зубров устроили фотосессию
В брянском заповеднике устроили фотоохоту на зубров. Трое брянцев с объективами приехали на кордон Пролетарский.
Главной задачей Александра Беляка, Ларисы Березуцкой-Шляпужниковой и Лилии Квитко было снять животных в естественной среде обитания – в лесу.
Фотографам повезло - они увидели взрослых зубров на подкормке,а также зубрицу с новорожденным зубренком, рассказывают в "Брянском лесу".
Итогом этой и будущих поездок в заповедник станет большая фотовыставка в Брянске, которая откроется в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU