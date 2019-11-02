2019-11-02T12:19:39+03:00
Общество

Для брянских зубров устроили фотосессию

Итогом работы фотографов станет выставка
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В объектив попала зубрица с малышом.В объектив попала зубрица с малышом.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике устроили фотоохоту на зубров. Трое брянцев с объективами приехали на кордон Пролетарский.

Главной задачей Александра Беляка, Ларисы Березуцкой-Шляпужниковой и Лилии Квитко было снять животных в естественной среде обитания – в лесу.

Фотографам повезло - они увидели взрослых зубров на подкормке,а также зубрицу с новорожденным зубренком, рассказывают в "Брянском лесу".

Итогом этой и будущих поездок в заповедник станет большая фотовыставка в Брянске, которая откроется в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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