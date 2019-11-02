2019-11-02T11:41:08+03:00
Общество

В Новозыбкове открыли мемориальную доску Ивану Гнездилову

Она будет находиться на здании СИЗО №2
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31 октября в следственном изоляторе №2 в Новозыбкове открыли мемориальную доску начальнику учреждения Ивану Гнездилову. На торжественный митинг приехали сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, чиновники, а также дочь Ивана Гнездилова – Нелли Ивановна с внуками.

- Иван Гнездилов руководил тюрьмой 30 лет, с 1944 по 1974 годы, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Заместитель начальника управления Александр Карбанович отметил вклад Ивана Гнездилова в совершенствование системы исполнения наказаний и организацию четкой работы сотрудников учреждения.

После митинга представители регионального УФСИН, гости, сотрудники СИЗО-2 и ветераны службы возложили цветы к мемориалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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