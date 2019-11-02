В страшном ДТП у Орлика пострадал 35-летний автомобилист

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-02T10:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На объездной дороге под Брянском вечером в пятницу, 1 ноября, произошло страшное ДТП. Около 20.20 на трассе у Орлика столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, 43-летний водитель БМВ 525 ехал из Сельцо в сторону Бордович, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в "Рено Логан" под управлением 35-летнего мужчины.

Водитель второй иномарки в ДТП получил разрыв селезенки. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU