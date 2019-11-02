2019-11-02T10:33:57+03:00
Происшествия

В страшном ДТП у Орлика пострадал 35-летний автомобилист

Водителя с разрывом селезенки госпитализировали
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Фото: vk.com, Ольга ПолеваяФото: vk.com, Ольга Полевая
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На объездной дороге под Брянском вечером в пятницу, 1 ноября, произошло страшное ДТП. Около 20.20 на трассе у Орлика столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, 43-летний водитель БМВ 525 ехал из Сельцо в сторону Бордович, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в "Рено Логан" под управлением 35-летнего мужчины.

Водитель второй иномарки в ДТП получил разрыв селезенки. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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