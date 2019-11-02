В Брянске произошел пожар на переулке Авиационном
В Брянске рано утром в субботу, 2 ноября, произошел пожар на переулке Авиационном.
Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.07.
На место выехали две пожарные автоцистерны и автолестница. Здесь огнеборцы обнаружили огонь в одной из квартир на третьем этаже. Оказалось, горит кухня.
Пламя потушили за 13 минут , сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
При пожаре, к сожалению, погибла хозяйка дома - 80 летняя пенсионерка.
Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU