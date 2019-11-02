2019-11-02T10:17:56+03:00
Происшествия

В Брянске произошел пожар на переулке Авиационном

ЧП случилось утром 2 ноября
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Огонь тушили 13 минут.Огонь тушили 13 минут.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске рано утром в субботу, 2 ноября, произошел пожар на переулке Авиационном.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.07.

На место выехали две пожарные автоцистерны и автолестница. Здесь огнеборцы обнаружили огонь в одной из квартир на третьем этаже. Оказалось, горит кухня.

Пламя потушили за 13 минут , сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

При пожаре, к сожалению, погибла хозяйка дома - 80 летняя пенсионерка.

Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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