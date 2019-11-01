Брянских водителей ждут сплошные проверки на улице Красноармейской

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-01T18:35:54+03:00

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В Брянске водителей ждут сплошные проверки на дорогах. Рейд состоится 3 ноября с 00.30 до 01.00 на улице Красноармейской в районе дома №62/1.

Госавтоинспекция города Брянска в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: если вы знаете о факте управления автомобилем нетрезвым водителем либо поведение водителя вызывает сомнение в его адекватности, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU