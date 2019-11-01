2019-11-01T18:29:46+03:00
Происшествия

Жителя Погарского района подозревают в убийстве приятеля

Селянина задержали
Елена РАКОВА
Поделиться:
Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

46-летнего жителя Погарского района подозревают в убийстве приятеля. Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, поздно вечером 27 октября подозреваемый выпивал с 44-летним знакомым.

- Во время застолья мужчины поругались, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - В пылу ссоры младший участник ударил подозреваемого рукоятью хозяйственных вил по голове. А тот в ответ несколько раз ударил оппонента ножом.

От причиненных травм селянин умер на месте. На второго участника событий завели уголовное дело. Как говорят следователи, совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянских водителей ждут сплошные проверки на улице Красноармейской
Брянская областная больница № 1 отметила 75-летний юбилей
Школе искусств имени Татьяны Николаевой передали новый баян
Брянцев приглашают на текстильную выставку
Судебные приставы Брянщины отметили профессиональный праздник
Когда мы едины
Брянских коммунальщиков призвали к ответу за прорывы на теплотрассе и "недотоп"
В правительстве региона прошел межведомственный семинар-совещание по профилактике правонарушений среди подростков
В Брянской области создадут фонд защиты прав участников долевого строительства
В Сураже 4 ноября ограничат движение
Встреча в Стародубе
На Брянщине кадастровой оценкой недвижимости займется "Брянскоблтехинвентаризация"
Владимир Пронин стал зампредседателя Брянской областной Думы
Жители Брянской области участвуют в Большом этнографическом диктанте
Четырех жителей Навлинского района хотят отправить на принудительное лечение от туберкулеза
Владимир Оборотов: «Мы сегодня четко и жестко говорим о недопущении сбора денежных средств на нужды образовательных организаций»
Владимир Оборотов провел рабочее совещание по реконструкции здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна»
У ДК железнодорожников заканчивают обустраивать детскую площадку
Отремонтированный комплекс «Партизанская поляна» откроют в апреле следующего года
В Брянске скончалась хормейстер Татьяна Сапожкова
В Брянске замерз фонтан в Круглом сквере
Новым заместителем губернатора Брянской области Стал Тимошенко
В Брянске футболиста судят за торговлю наркотиками
В брянском драмтеатре готовят премьеру спектакля «Любовь в стиле барокко»
В Брянске на улице Дуки столкнулись две легковушки: пострадал 27-летний автомобилист
В Брянской области открыли 36 кабинетов паллиативной помощи
Трубчевские лесничии пересели на мопеды
Владельцы ТРЦ Тимошковых озвучили результаты независимой экспертизы