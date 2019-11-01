Жителя Погарского района подозревают в убийстве приятеля
46-летнего жителя Погарского района подозревают в убийстве приятеля. Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте.
По версии следствия, поздно вечером 27 октября подозреваемый выпивал с 44-летним знакомым.
- Во время застолья мужчины поругались, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - В пылу ссоры младший участник ударил подозреваемого рукоятью хозяйственных вил по голове. А тот в ответ несколько раз ударил оппонента ножом.
От причиненных травм селянин умер на месте. На второго участника событий завели уголовное дело. Как говорят следователи, совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU