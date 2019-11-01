2019-11-01T17:54:30+03:00
Общество

Брянская областная больница № 1 отметила 75-летний юбилей

Сотрудников медучреждения поздравил заместитель губернатора Владимир Оборотов
Елена РАКОВА
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Сотрудники областной больницы получили заслуженные награды.Сотрудники областной больницы получили заслуженные награды.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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1 ноября в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию образования Брянской областной больницы № 1.

Сегодня областная больница - это 30 клинических и 10 диагностических отделений, консультативная поликлиника, региональный сосудистый центр, родильный дом, отделения программного гемодиализа, клиническая лаборатория, аптека, патологоанатомическое отделение, и другие функциональные и административно-хозяйственные подразделения. В больнице развернуто 1066 стационарных коек, работает 1 648 сотрудников, в том числе 318 врачей, 700 средних медицинских работников. Среди них: 20 врачей носят звание «Заслуженный врач России», 22 сотрудника награждены знаком «Отличник здравоохранения». Более 80% специалистов имеют высшую и первую аттестационные категории. Учреждение осуществляет медицинскую деятельность по 31 профилю в амбулаторно-поликлинических условиях и по 39 — в стационарных.

- С удовольствием присоединяюсь к поступающим в ваш адрес поздравлениям, хочу высказать вам слова искренней признательности за образцовое выполнение своей высокой и благородной миссии — спасение человеческих жизней и неустанную заботу о здоровье людей, - поздравил участников торжества заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. - Ваш коллектив оказывает ежегодно самую разнообразную медицинскую помощь более чем 30 тысячам пациентов. Здесь работают лучшие в области специалисты. Правительство Брянской области с пониманием относится к вопросам развития вашего учреждения, и всегда поддерживает усилия руководства больницы, как в развитии материально-технической базы, так и в решении кадровых и иных вопросов.

В день юбилейных торжеств состоялось награждение специалистов медицинского учреждения, врачам, младшему медицинскому персоналу, работникам больницы вручили заслуженные награды от правительства Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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