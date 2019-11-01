2019-11-01T17:33:31+03:00
Общество

Школе искусств имени Татьяны Николаевой передали новый баян

Стоит инструмент - 390 тысяч рублей
Елена РАКОВА
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Новый баян уже оценили ученики и преподаватели.Новый баян уже оценили ученики и преподаватели.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой получина новый музыкальный инструмент - баян ручной работы. Его сделали на Воронежской фабрике музыкальных инструментов. Стоит инструмент - 390 тысяч рублей.

Как говорят в правительстве Брянской области, преподаватели отделения народных инструментов отметили хорошее звучание баяна. А у ребят, которые занимаются в классе баяна, появилась новая возможность сольного выступления на концертных и конкурсных площадках.

Напомним, в этом году школа искусств уже получила 12 новых музыкальных инструментов отечественного производства: концертная домра, гусли клавишные, концертная балалайка, пять гитар и четыре виолончели разного размера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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