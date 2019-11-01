Школе искусств имени Татьяны Николаевой передали новый баян
Детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой получина новый музыкальный инструмент - баян ручной работы. Его сделали на Воронежской фабрике музыкальных инструментов. Стоит инструмент - 390 тысяч рублей.
Как говорят в правительстве Брянской области, преподаватели отделения народных инструментов отметили хорошее звучание баяна. А у ребят, которые занимаются в классе баяна, появилась новая возможность сольного выступления на концертных и конкурсных площадках.
Напомним, в этом году школа искусств уже получила 12 новых музыкальных инструментов отечественного производства: концертная домра, гусли клавишные, концертная балалайка, пять гитар и четыре виолончели разного размера.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU