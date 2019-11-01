Брянцев приглашают на текстильную выставку

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-01T17:01:36+03:00

Экспонаты на ней можно смотреть и трогать

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Жителей Брянской области приглашают на первую в нашем регионе текстильную выставку. Она откроется 13 ноября. И будет работать до 1 декабря в Городском выставочном зале.

В экспозиции - объемные работы, выполненные в технике барельеф, стим-панк художниц, членов "Союза дизайнеров" Ольги Андреевой и Алены Курбаковой.

- Поделки можно будет не только посмотреть, но и пощупать, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - На выставке планируют провести фестиваль творчества особых детей «Я рисую мир». Конкурсные работы покажут в Городском выставочном зале вместе с произведениями маститых авторов. (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU