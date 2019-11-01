Судебные приставы Брянщины отметили профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-01T16:50:53+03:00

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В Брянске 1 ноября чествовали судебных приставов. Ведомству исполнилось 154 года.

По сей день служба судебных приставов остается важным звеном в системе государственных органов, играющим особую роль в защите прав и интересов граждан и общества. Только за девять месяцев с начала года каждый судебный пристав-исполнитель области в среднем взыскал 13,5 миллиона рублей.

От имени губернатора Брянской области, правительства Брянской области и от себя лично сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов Брянской области поздравил с профессиональным праздником заместитель главы региона Юрий Филипенко.

- Институт службы судебных приставов России стал гарантом исполнения решений судов, защиты прав и интересов граждан и организаций, - сказал в поздравительной речи Юрий Филиппенко. - Ваша работа имеет большое значение. Отрадно, что большей частью вы справляетесь с возложенной на вас высокой миссией: восстанавливаете социальную справедливость и эффективно пополняете федеральный и региональный бюджеты.

За девять месяцев текущего года брянские судебные приставы взыскали 117 миллионов рублей алиментов. 14 детей-сирот стали новоселами, еще 52 также скоро получат свое жилье.

Затем судебных приставов наградили почетными грамотами губернатора за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной деятельности и профессионализм.

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ИСТОЧНИК KP.RU