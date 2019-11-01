Когда мы едины

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-01T16:01:49+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области и Департамент промышленности, транспорта и связи поблагодарили сотрудников ООО «Спецавтопредприятие» и руководителя организации Надежду Чмыхову за сотрудничество и помощь в решении социальных вопросов. Компания, занимающаяся транспортированием отходов, получила Почетную грамоту в канун празднования Дня народного единства.

- Это символично, что награждение совпало с таким праздником. Ведь только благодаря нашему единению в стремлении делать Брянщину чистой удается решать непростые задачи. ООО «Спецавтопредприятие», которым руководит Надежда Ивановна Чмыхова, успешно справляется с вывозом отходов. И у жителей районов, где работает этот перевозчик, не возникает вопросов по соблюдению графиков. Кроме того, ООО «Спецавтопредприятие» всегда откликается на наши просьбы и принимает участие в социальной поддержке и благотворительных акциях, которые организует региональный оператор, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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ИСТОЧНИК KP.RU