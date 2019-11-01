Брянских коммунальщиков призвали к ответу за прорывы на теплотрассе и "недотоп"

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-01T15:57:16+03:00

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Прокуратура призвала ГУП "Брянсккоммунэнерго" к ответу за некачественную работу.

Как установили при проверке, из-за аварии на теплотрассе в квартирах 4 и 5 подъездов многоэтажки на улице Авиационной,34 не было отопления с 23 сентября по 3 октября.

- Кроме того, ГУП "Брянсккоммунэнерго" необоснованно снизило температуру воды в трубах тепловых сетей многоквартирного дома №141 по улице Фокина в Брянске, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого жильцы не получили коммунальную услугу по отоплению надлежащего качества. Температура воздуха в квартирах не соответствует нормам.

За эти нарушения на начальника Советского участка ГУП "Брянсккоммунэнерго" завели дело об административном правонарушении. От генерального директора организации потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU