2019-11-01T15:36:57+03:00
Общество

В правительстве региона прошел межведомственный семинар-совещание по профилактике правонарушений среди подростков

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В Правительстве Брянской области под председательством заместителя губернатора Брянской области Владимира Оборотова состоялся межведомственный семинар-совещание для специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов внутренних дел Брянской области.

Заместитель губернатора Владимир Оборотов, подчеркнул, что актуальность данного мероприятия продиктована необходимостью усиления эффективности всестороннего межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также повышения компетентности специалистов занимающихся предупреждением негативных явлений в детской среде.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина осветила вопрос защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при проведении массовых мероприятий с их участием.

Особое внимание уделено особенностям применения КоАП РФ в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и правоохранительных органов.

В ходе семинара выработаны конструктивные предложения по решению острых вопросов и актуальных проблем, с которыми в своей ежедневной профессиональной деятельности сталкиваются специалисты, работающие в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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