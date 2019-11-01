В Сураже 4 ноября ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-01T15:20:20+03:00

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В понедельник, 4 ноября, в Сураже с 9.30 до 11.00 ограничат движение из-за крестного хода.

Проехать нельзя будет на трех участках:

- улице Октябрьской: от пересечения улиц Белорусской и Красноармейской до перекрестка с улицей Ленина;

- улице Ленина: от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Белорусской;

- улице Белорусской: от перекрестка с улицей Ленина до пересечения улиц Белорусской и Красноармейской.

Областная Госавтоинспекция просит водителей выбирать альтернативные пути движения на время проведения крестного хода и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU