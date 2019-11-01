В Сураже 4 ноября ограничат движение
В понедельник, 4 ноября, в Сураже с 9.30 до 11.00 ограничат движение из-за крестного хода.
Проехать нельзя будет на трех участках:
- улице Октябрьской: от пересечения улиц Белорусской и Красноармейской до перекрестка с улицей Ленина;
- улице Ленина: от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Белорусской;
- улице Белорусской: от перекрестка с улицей Ленина до пересечения улиц Белорусской и Красноармейской.
Областная Госавтоинспекция просит водителей выбирать альтернативные пути движения на время проведения крестного хода и заранее планировать свой маршрут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU