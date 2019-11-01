2019-11-01T15:20:49+03:00
Экономика

На Брянщине кадастровой оценкой недвижимости займется "Брянскоблтехинвентаризация"

Елена РАКОВА
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В этом году кадастровую стоимость недвижимости пересчитают.В этом году кадастровую стоимость недвижимости пересчитают.Фото: Иван МАКЕЕВ
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"Брянскоблтехинвентаризация" займется кадастровой оценкой недвижимости в регине. Как сообщают в Росреестре по Брянской области. Госучреждению перейдут полномочия от частных организаций, которые занимались оценкой ранее. В силу вступают новые правила оценки имущества. Ее будут проводить госструктуры в каждом регионе по единым нормативам.

- И любой собственник теперь также сможет проверить объективность кадастровой цены своего объекта недвижимого имущества на сайте Росреестра, - поясняют в ведомстве. - Если владелец не согласится с оценкой недвижимости, он может напрямую обратиться в "Брянскоблтехинвентаризация" с просьбой еще раз перепроверить данные. Для этого отводится 50 дней после публикации сведений на сайте организации ответственной за проведение оценки. Также, если собственник докажет, что оценку провели неправильно, то переоценку сделают не только для жилья заявителя, но и для всех остальных собственников помещений многоквартирного дома.

На Брянщине сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости действуют с 1 января 2016 года, после утверждения результатов государственной кадастровой оценки, проведенной в 2015 году. каждые четыре года процедуру повторяют. Новая кадастровая стоимость недвижимости вступит в силу с 1 января 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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