Владимир Пронин стал зампредседателя Брянской областной Думы

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-01T15:07:04+03:00

Вновь избранный вице-спикер поблагодарил коллег за оказанную поддержку и доверие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Владимира Пронина выбрали заместителем председателя Брянской областной Думы. Результаты тайного голосования огласили на очередном заседании регионального парламента, которое прошло 1 ноября, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Вновь избранный вице-спикер поблагодарил коллег за оказанную поддержку и доверие.

Напомним, до этого Владимир Пронин возглавлял в Думе комитета по образованию, науке, культуре и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU