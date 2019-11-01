Владимир Пронин стал зампредседателя Брянской областной Думы
Тайное голосование прошло 1 ноября
Вновь избранный вице-спикер поблагодарил коллег за оказанную поддержку и доверие.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Владимира Пронина выбрали заместителем председателя Брянской областной Думы. Результаты тайного голосования огласили на очередном заседании регионального парламента, которое прошло 1 ноября, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Вновь избранный вице-спикер поблагодарил коллег за оказанную поддержку и доверие.
Напомним, до этого Владимир Пронин возглавлял в Думе комитета по образованию, науке, культуре и СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU