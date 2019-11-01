Жители Брянской области участвуют в Большом этнографическом диктанте

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-01T14:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября в 11.00 стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция в этом году приурочена ко Дню народного единства. На Брянщине подготовлены 53 площадки для написания этнодиктанта (в областном центре их девять).

На одной из площадок Брянска — в государственном краеведческом музее, в отделе этнографии среди тех, кто писал диктант, заместитель губернатора Александр Коробко, директор департамента внутренней политики Татьяна Кулешова, заместитель директора департамента образования и науки Андрей Балахонов, председатель армянской общины Брянской области Гарий Нуроян, председатель Брянской городской общественной организации «Родители детей-инвалидов» Вячеслав Белин и другие.

До начала диктанта перед участниками (всего их 20) выступил директор музея Владимир Алексеев. Он рассказал о том, что такое этнография, познакомил с особенностями этнографии Брянщины и России в целом.

Александр Коробко в приветственном слове отметил, что это мероприятие необходимо, ведь оно позволит напомнить людям о многообразии мира, поможет жителям области понять, насколько важны знания о своей малой родине.

Каждый участник получил тестовый бланк с индивидуальным идентификационным номером, по которому волонтёры и кураторы площадки будут проверять результаты.

Правильные ответы будут опубликованы 12 ноября на сайте Федерального агентства по делам национальностей www.fadn.gov.ru. Результаты каждого участника появятся на сайтах www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru 12 декабря 2019 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU