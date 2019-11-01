Владимир Оборотов: «Мы сегодня четко и жестко говорим о недопущении сбора денежных средств на нужды образовательных организаций»
В областном правительстве состоялось совещание под руководством заместителя губернатора Владимира Оборотова. Повесткой совещания стали вопросы социальной сферы.
Одним из вопросов совещания стали меры по недопущению сбора денежных средств в образовательных организациях Брянской области. На недавней встрече губернатора с представителями профсоюзных организаций Александр Богомаз высказал свою жесткую и принципиальную позицию по сбору денежных средств в школах и детских садах.
На совещании под председательством Владимира Оборотова были подняты вопросы о недопущении сбора денежных средств в школах. В областном департаменте образования и науки этот вопрос будет остро поставлен перед начальниками районных отделов образований. Будут проанализированы возможные причины подобных сборов денежных средств. Эту работу уже провели в областном центре.
Владимир Оборотов предложил создать в муниципальных образованиях рабочие комиссии по работе с учебными заведениями, которые проанализируют готовность учреждений к новому учебному году. Это позволит выявить первоочередные меры для подготовки школ, детских садов к учебному году.
На совещании был рассмотрен вопрос о ходе ремонтных работ в муниципальных домах культуры в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры в текущем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU