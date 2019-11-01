2019-11-01T14:11:43+03:00
Общество

Владимир Оборотов провел рабочее совещание по реконструкции здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна»

Елена РАКОВА
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В рабочем совещании также приняли участие директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова, директор ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» Леонид Филин и представители подрядной организации.В рабочем совещании также приняли участие директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова, директор ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» Леонид Филин и представители подрядной организации.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов провел выездное рабочее совещание на объекте реконструкции здания музея партизанской славы МК «Партизанская Поляна».

Здание музея Партизанской славы, расположенное на территории комплекса, построено в 1979 году и на сегодняшний день уже не в полной мере соответствует современным требованиям к музейному обслуживанию населения, имеет недостаточную экспозиционную площадь, а также требует проведения капитального ремонта. Департаментом культуры Брянской области в перечень мероприятий регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» была включена реконструкция здания музея с увеличением его экспозиционных площадей более чем в 2 раза.

По решению губернатора Брянской области Александра Богомаза в рамках регионального проекта Брянской области «Культурная среда» Национального проекта «Культура» началась реконструкция здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна», в 2019—2020 гг. на данные цели выделено 23,7 млн руб.

Общую площадь здания планируется увеличить с 434 кв. м. до 800 кв. м. за счет пристроек с двух боковых фасадов и частичной надстройки второго этажа. После реконструкции появятся помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором, санитарно-бытовые помещения (соответствующие требованиям доступной среды) и необходимые технические помещения, а также лифт для маломобильных групп населения.

Завершение работ и приобретение оборудования планируется осуществить до 1 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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