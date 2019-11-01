Владимир Оборотов провел рабочее совещание по реконструкции здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна»
Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов провел выездное рабочее совещание на объекте реконструкции здания музея партизанской славы МК «Партизанская Поляна».
Здание музея Партизанской славы, расположенное на территории комплекса, построено в 1979 году и на сегодняшний день уже не в полной мере соответствует современным требованиям к музейному обслуживанию населения, имеет недостаточную экспозиционную площадь, а также требует проведения капитального ремонта. Департаментом культуры Брянской области в перечень мероприятий регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» была включена реконструкция здания музея с увеличением его экспозиционных площадей более чем в 2 раза.
По решению губернатора Брянской области Александра Богомаза в рамках регионального проекта Брянской области «Культурная среда» Национального проекта «Культура» началась реконструкция здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна», в 2019—2020 гг. на данные цели выделено 23,7 млн руб.
Общую площадь здания планируется увеличить с 434 кв. м. до 800 кв. м. за счет пристроек с двух боковых фасадов и частичной надстройки второго этажа. После реконструкции появятся помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором, санитарно-бытовые помещения (соответствующие требованиям доступной среды) и необходимые технические помещения, а также лифт для маломобильных групп населения.
Завершение работ и приобретение оборудования планируется осуществить до 1 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU