У ДК железнодорожников заканчивают обустраивать детскую площадку
В Брянске на территории ДК железнодорожников заканчивают строительство нового детского городка.
- Новая игровая площадка условно разделена на зоны для детей старшего и младшего возраста, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь установили нескольких видов качелей, гимнастический комплекс, песочный дворик и меловые доски.
В общей сложности на эту территорию потратили около 2,5 миллионов рублей.
Столько же выделили на скейт-парк в парке имени 1000-летия Брянска. Любители езды на скейтбордах, роликах и самокатах смогут проводить здесь показательные выступления, а также соревнования местного и регионального уровня.
На площадке монтируют первые элементы: каркас разгонной горки, навес. Всего в парке установят семь горок.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU