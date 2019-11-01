У ДК железнодорожников заканчивают обустраивать детскую площадку

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-01T13:54:13+03:00

Новая игровая площадка условно будет разделена на зоны для детей старшего и младшего возраста. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь установили несколько видов качелей и игровой комплекс

Изменить размер текста: A A

В Брянске на территории ДК железнодорожников заканчивают строительство нового детского городка.

- Новая игровая площадка условно разделена на зоны для детей старшего и младшего возраста, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь установили нескольких видов качелей, гимнастический комплекс, песочный дворик и меловые доски.

В общей сложности на эту территорию потратили около 2,5 миллионов рублей.

Столько же выделили на скейт-парк в парке имени 1000-летия Брянска. Любители езды на скейтбордах, роликах и самокатах смогут проводить здесь показательные выступления, а также соревнования местного и регионального уровня.

На площадке монтируют первые элементы: каркас разгонной горки, навес. Всего в парке установят семь горок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU