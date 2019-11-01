2019-11-01T13:34:39+03:00
Общество

Отремонтированный комплекс «Партизанская поляна» откроют в апреле следующего года

Площадь здания планируют здесь увеличить вдвое
Мария Дедкова
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На работы выделили 23,7 миллиона рублейНа работы выделили 23,7 миллиона рублейФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области началась реконструкция мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Здания музея с его экспозицией увеличат в два раза. На работы выделили 23,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

За эти деньги рабочие возведут две пристройки с двух боковых фасадов и частично сделают крышу. После реконструкции появятся помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором и необходимые технические помещения, а также лифт для маломобильных граждан.

Завершить ремонт и купить все оборудования планируют до 1 апреля следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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